В Воронеже местная жительница украла у соседа два золотых кольца

Увидев, что мужчина спит, она подошла к серванту, взяла с полки коробку с ювелирными изделиями и похитила два золотых кольца. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Накануне, 18 июля, в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Воронежу обратился 38-летний местный житель, который сообщил об исчезновении ювелирных изделий на общую сумму около 40 тысяч рублей. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили, что к его совершению может быть причастна соседка потерпевшего. Ранее судимая за воровство 23-летняя женщина во всем созналась и пояснила, что в день совершения преступления отправилась к потерпевшему по бытовому вопросу. Дверь квартиры была приоткрыта. Увидев, что мужчина спит, она подошла к серванту, взяла с полки коробку с ювелирными изделиями и похитила два золотых кольца. Похищенное она сдала в ломбард. В соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража» подозреваемой грозит до шести лет тюрьмы.