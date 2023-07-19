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НовостиПроисшествия19 июля 2023 10:45

Подозреваемого в двойном убийстве воронежца перевели в изолятор на два месяца

Ему грозит до 20 лет лишения свободы
Алексей СЕРГУНИН
Подозреваемый проведет в изоляторе два месяца.

Подозреваемый проведет в изоляторе два месяца.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 19 июля, по ходатайству органов следствия суд арестовал на два месяца 25-летнего мужчину, которого подозревают в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, накануне,18 июля, в Воронеже задержали подозреваемого в совершении двойного убийства в Хохольском районе. Напомним, что 6 июля обнаружили трупы двух мужчин в военной форме, на телах были огнестрельные раны. Рядом стоял УАЗ с оружием. Личности убитых не установили.

Подозреваемый допрошен, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.