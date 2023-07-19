Генетика, воспаления и травмы: воронежцам рассказали о причинах заболеваний нервной системы

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Фото: Михаил ФРОЛОВ
Неврология относится к числу наиболее интенсивно развивающихся клинических дисциплин. Появившиеся в последние десятилетия методы диагностики и лечения привели к существенным изменениям в медицинской практике. Сфера излечимости значительно расширилась, и представление о неврологах как о «плохих врачах» уже не соответствует действительности.
Неврологических заболеваний несколько тысяч. Очень обобщенно их можно разделить на две большие группы: расстройства центральной нервной системы (головной мозг, спинной мозг) и периферической (нервные сплетения, корешки, периферические нервы). Вклад структур нервной системы всегда первичен, потому что именно она осуществляет регулирование работы всех частей тела: конечностей, мышц, связок, внутренних органов. Это как водитель для машины: если нет человека за рулем, то даже абсолютно новая и хорошая машина не поедет.
Причин, вызывающих заболевания нервной системы, очень много. К ним относятся:
- генетические заболевания;
- повреждения нервной системы при рождении;
- травмы;
- повреждения нервной системы в результате нейродегенеративных заболеваний (эпилепсия, рассеянный склероз, паркинсонизм);
- сосудистые заболевания (инсульт, сосудистая деменция);
- токсическое повреждение (в том числе алкогольное или в результате принятия других запрещенных веществ);
- воспалительные заболевания;
- повреждение нервной системы в результате другого заболевания, влияющего на метаболизм (например, сахарный диабет, патология щитовидной железы, патология печени или почек)
Единственной действенной профилактикой для избегания проблем с памятью является физическая активность, высокий интеллект и длительный период активного когнитивного существования: сохранение профессиональных интересов, постоянное обучение и саморазвитие.
С точки зрения профилактики инсульта необходимо поддерживать уровень артериального давления не более 130\80 мм рт ст (за исключением отдельных категорий граждан). Контролировать уровень ЛПНП крови (холестерин липопротеинов низкой плотности). У каждого норма определяется индивидуально, в зависимости от уровня риска сердечно-сосудистых заболеваний. При назначении врача принимайте препараты, снижающие холестерин. Не увеличивайте массу тела. Ведите активный образ жизни. При нарушении сердечного ритма после консультации с медиком принимайте лекарства, разжижающие кровь. Спите не менее семи часов в сутки. При проявлении тревожных и депрессивных расстройств обратитесь к специалисту. Не злоупотребляйте сладким. Исключите алкоголь и сигареты.
Убедительных доказательных методик предупреждения нейродегенеративных заболеваний не существует. Однако иногда депрессия предшествует самой болезни. Ее необходимо лечить.
Чтобы избежать травм, не стоит прыгать с мостов в реку, превышать скорость на автомобилях, употреблять токсические вещества.
Профилактика метаболических нарушений: строго выполняйте назначения врача, особенно диабетики. Достаточно всего двух резких скачков сахара крови, чтобы потерять интеллект.
Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».