Генетика, воспаления и травмы: воронежцам рассказали о причинах заболеваний нервной системы

Фото из архива "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неврология относится к числу наиболее интенсивно развивающихся клинических дисциплин. Появившиеся в последние десятилетия методы диагностики и лечения привели к существенным изменениям в медицинской практике. Сфера излечимости значительно расширилась, и представление о неврологах как о «плохих врачах» уже не соответствует действительности.

Неврологических заболеваний несколько тысяч. Очень обобщенно их можно разделить на две большие группы: расстройства центральной нервной системы (головной мозг, спинной мозг) и периферической (нервные сплетения, корешки, периферические нервы). Вклад структур нервной системы всегда первичен, потому что именно она осуществляет регулирование работы всех частей тела: конечностей, мышц, связок, внутренних органов. Это как водитель для машины: если нет человека за рулем, то даже абсолютно новая и хорошая машина не поедет.

Причин, вызывающих заболевания нервной системы, очень много. К ним относятся:

- генетические заболевания;

- повреждения нервной системы при рождении;

- травмы;

- повреждения нервной системы в результате нейродегенеративных заболеваний (эпилепсия, рассеянный склероз, паркинсонизм);

- сосудистые заболевания (инсульт, сосудистая деменция);

- токсическое повреждение (в том числе алкогольное или в результате принятия других запрещенных веществ);

- воспалительные заболевания;

- повреждение нервной системы в результате другого заболевания, влияющего на метаболизм (например, сахарный диабет, патология щитовидной железы, патология печени или почек)

Единственной действенной профилактикой для избегания проблем с памятью является физическая активность, высокий интеллект и длительный период активного когнитивного существования: сохранение профессиональных интересов, постоянное обучение и саморазвитие.

С точки зрения профилактики инсульта необходимо поддерживать уровень артериального давления не более 130\80 мм рт ст (за исключением отдельных категорий граждан). Контролировать уровень ЛПНП крови (холестерин липопротеинов низкой плотности). У каждого норма определяется индивидуально, в зависимости от уровня риска сердечно-сосудистых заболеваний. При назначении врача принимайте препараты, снижающие холестерин. Не увеличивайте массу тела. Ведите активный образ жизни. При нарушении сердечного ритма после консультации с медиком принимайте лекарства, разжижающие кровь. Спите не менее семи часов в сутки. При проявлении тревожных и депрессивных расстройств обратитесь к специалисту. Не злоупотребляйте сладким. Исключите алкоголь и сигареты.

Убедительных доказательных методик предупреждения нейродегенеративных заболеваний не существует. Однако иногда депрессия предшествует самой болезни. Ее необходимо лечить.

Чтобы избежать травм, не стоит прыгать с мостов в реку, превышать скорость на автомобилях, употреблять токсические вещества.

Профилактика метаболических нарушений: строго выполняйте назначения врача, особенно диабетики. Достаточно всего двух резких скачков сахара крови, чтобы потерять интеллект.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».