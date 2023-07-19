«Может возникнуть вновь даже после полного удаления»: воронежские медики – о раке головного мозга

В 2021 году в Воронежской области заболеваемость опухолями центральной нервной системы составила 107 на 100 тысяч населения. Фото: Александр ГЛУЗ

Понятие «рак головного мозга» можно определить как злокачественное новообразование, развивающееся в нервной ткани. Опухоли подразделяютна первичные, то есть возникающие непосредственно из клеток головного мозга, черепно-мозговых нервов, мозговых оболочек, сосудов, и вторичные – метастазы первичного новообразования, расположенные в другом органе. По данным Воронежского областного онкодиспансера, в 2021 году в регионе заболеваемость опухолями центральной нервной системы составила 107 на 100 тысяч населения.

ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РИСКА

Как пояснили специалисты, на развитие злокачественных процессов мозга могут оказывать влияние несколько факторов: генетическая предрасположенность, ионизирующее излучение и токсическое воздействие тяжелых металлов. У пяти процентов пациентов с раком головного мозга развитие заболевания может быть связано с наличием наследственных синдромов.

СИМПТОМЫ И ПРИЗНАКИ

Опухоли мозга агрессивны, имеют тенденцию к быстрому росту, распространению в соседние структуры, метастазированию и повторному возникновению даже после полного удаления. Обычно в начале заболевание никак себя не проявляет. Симптомы, как правило, возникают по мере роста новообразования.

Выделяют очаговые и общемозговые симптомы. Первые связаны с повышением внутричерепного давления, механическим сдавлением мозговых структур: головная боль, головокружение, потеря равновесия и сознания, рвота. К очаговым относятся частичное или полное нарушение подвижности и чувствительности разных участков тела, искаженное восприятие температуры и боли, нарушения памяти, речи, потеря контроля над актами мочеиспускания и дефекации, а также психические расстройства (галлюцинации, психозы).

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Стандартом обследования пациентов с опухолями головного мозга является магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастным усилением. МРТ позволяет провести дифференциальную диагностику с другими заболеваниями, увидеть, есть ли смещение внутримозговых структур, нарушение тока цереброспинальной жидкости.

Кроме того, по показаниям может выполняться компьютерная томография с контрастным усилением и без него, функциональная магнитно-резонансная томография двигательных и речевых зон, КТ-ангиография или МР-ангиография, а также позитронная эмиссионная томография головного мозга с аминокислотами.

Обязательным в диагностике опухолей является гистологическое исследование операционного материала.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Рак головного мозга лечат хирургически, с помощью лучевой терапии и химиотерапии. Хирургические процедуры проводятся в специализированных нейрохирургических учреждениях. Лучевая терапия – один из важнейших методов лечения опухолей головного мозга, назначается, как правило, после операции и позволяет устранить те элементы новообразования, которые невозможно было удалить хирургически. Кроме того, лучевое лечение проводится в случаях, когда не может быть выполнено оперативное вмешательство. Химиотерапия применяется как самостоятельный способ лечения или дополняет хирургический и лучевой. Схема химиотерапии зависит от типа опухоли. Дополнительно проводится лечение кортикостероидами, противосудорожными и обезболивающими препаратами.

ПРОФИЛАКТИКА

К сожалению, предупредить развитие первичной опухоли головного мозга практически невозможно. Рекомендуется избегать травм, воздействия ионизирующего излучения и токсических соединений. Своевременно выявлять и лечить инфекционные заболевания, а также новообразования других органов, поскольку ранняя диагностика и лечение снижают риск метастазирования, в том числе и в головной мозг.

При наличии наследственных синдромов, характеризующихся возникновением множественных опухолей, медики рекомендуют МРТ головного мозга с внутривенным контрастированием после консультации невролога или нейрохирурга. При наличии общей и очаговой неврологической симптоматики стоит обратиться к неврологу с последующим проведением МРТ.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».