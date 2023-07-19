Почти три миллиона рублей потерял воронежец, пытаясь заработать на бирже

За сутки у 11-ти воронежцев похитили деньги с банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Воронежу поступило заявление от 59-летнего местного жителя. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

В начале текущего месяца потерпевший набрел в сети на сайт торговой биржевой площадки. Едва он оставил свои данные, как раздался телефонный звонок. Лже-сотрудник трейдерской компании предложил скачать мобильное приложение для проведения торгов по денежным инвестициям. Мужчина внес стартовый капитал в десять тысяч рублей. Спустя некоторое время счет гражданина становился все больше и больше, виртуальная «прибыль» давала уверенность в дальнейшем заработке. Но это был первый шаг. Затем для более существенного дохода в течение нескольких дней потерпевший перечислял деньги на разные счета, которые указывали злоумышленники. Когда на счету оказалась внушительная сумма, наш земляк попытался вывести средства, но мошенники под различными предлогами уговаривали его подзаработать еще. Он настаивал на обналичивании средств, из-за чего связь с «куратором» прервалась. Впрочем, ущерб и без того составил 2,9 миллиона.

Всего за минувшие сутки на территории Воронежской области от неправомерных действий мошенников пострадали 22 человека, у половины из которых похитили деньги с банковских карт. Общий ущерб превысил 6,8 миллиона.