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НовостиОбщество19 июля 2023 9:40

В Воронеже под застройку распланируют участок в 130 гектаров в Советском районе

Он расположен на улицах 9 Января, Семилукской, Газовой, Краснодонской и Героев Сибиряков
Олег КУЗНЕЦОВ
Стройка в Советском районе развернется еще нескоро.

Стройка в Советском районе развернется еще нескоро.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В мэрии Воронежа утвердили задание на подготовку документов по планировке территории в 130 гектаров в Советском районе. Соответствующее постановление опубликовали на сайте городской администрации во вторник, 18 июля.

Обширный участок, который отдадут под застройку, расположен на улицах 9 Января, Семилукской, Газовой, Краснодонской и Героев Сибиряков. На данный момент там расположены старые, большей частью двухэтажные дома, многие из которых построены сразу после войны и изрядно «одряхлели».

Документацию по планировке использования этих 130 гектаров подготовит предприятие «ИП К. И. Т.». На сбор исходных данных его специалистам дают 60 дней. Столько же уйдет на подготовку материалов по обоснованию проекта планировки и разработку самого проекта – еще 60 дней. Еще месяц уйдет на его согласование. То есть, ощутимые результаты этой работы будут видны только в будущем 2024 году.

Подробную схему границ участка можно увидеть здесь.