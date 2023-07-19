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НовостиОбщество19 июля 2023 9:16

В Воронеже появится новый детсад на 600 мест

Его построят недалеко от мегашколы на Московском проспекте
Олег КУЗНЕЦОВ
Новый детсад появится в этом микрорайоне.

Новый детсад появится в этом микрорайоне.

Фото: с портала правительства Воронежской области.

1 сентября 2023 года планируют заложить первый камень в фундамент будущего детсада на 600 мест. Его строительство анонсировал губернатор Воронежской области во вторник, 18 июля, во время встречи с главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

Новый детсад будет расположен недалеко от строящейся мегашколой, строящейся на месте бывших яблоневых садов. Образовательное учреждение для малышей планируют сделать с активно выраженной спортивно-оздоровительной направленностью воспитательного процесса. Детсад станет частью крупного социального кластера.

Рядом строят жилой комплекс «Яблоневые сады» с расчетом на проживание около 24 тысяч человек. Поэтому образовательные учреждения там будут крайне необходимы.