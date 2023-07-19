В Воронежской области «Датсун» сбил 13-летнего велосипедиста

Фото из телеграм-канала региональной полиции.

Накануне, 18 июля, в 13:00 у дома №88 по улице Энгельса в Острогожске 45-летний водитель «Датсуна» столкнулся с велосипедом «Стелс» под управлением 13-летнего мальчика, который передвигался по краю проезжей части в попутном направлении. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил телесные повреждения, его доставили в приемное отделение медицинского учреждения. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области в лобовом столкновении иномарок пострадали две автоледи и одна пассажирка.