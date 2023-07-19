В райцентре Воронежской области сгорела комната в жилом доме

Пожар потушили за считанные минуты. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Во вторник, 18 июля, около десяти часов вечера случился пожар в воронежском райцентре Поворино. Загорелась комната в жилом доме на улице Свободы.

- Звонок о пожаре поступил в дежурную часть в 22.06. На место ЧП выезжали восемь сотрудников МЧС на двух спецмашинах. Пожар ликвидировали в 22.14. В жилом доме 8х6м в комнате 5х4м огонь успели сильно повредить мебель и стены на общей площади 8 квадратных метров. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.