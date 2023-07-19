В Воронежской области появится новый пункт весового контроля

Пока идут подготовительные работы. Фото: со страницы Павла Чибисова ВКонтакте.

В воронежском райцентре Терновка на дороге Курск- Борисоглебск – Терновка идут активные работы по обустройству нового пункта весового контроля. Об этом сообщил глава Терновского района Павел Чибисов на своей странице ВКонтакте.

На новом пункте будут осуществлять контроль проезжающих большегрузов. Чибисов выразил уверенность, что с введением в строй этого объекта удастся улучшить сохранность местных дорог от сверхнормативной нагрузки, увеличить срок их эксплуатации и уменьшить вероятность образования ям, а также повысить безопасность движения транспорта.

Пункт контроля оборудуют работники ООО «БДРСУ № 2» под контролем специалистов регионального департамента дорожной деятельности.