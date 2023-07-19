Под Воронежем утвердили зоны охраны двух зданий начала XX века

Здание земской больницы.
Фото: со страницы управления по охране объектов культурного наследия ВКонтакте.
В селе Красный Лиман Панинского района теперь должны еще более бережно относиться к зданиям двухклассного училища и земской больницы на улице Школьной, построенных в начала XX века. Зоны охраны этих объектов культурного наследия утвердили постановлением правительства Воронежской области.
Ранее строительство и реконструкцию в границах защитных зон этих двух зданий запрещали. Теперь же их разрешили. Но только по строгим правилам. За нарушение их будут привлекать к ответственности.
Справка «КП»
Здание двухклассного училища построили в 1911 году. Это одноэтажный кирпичный неоштукатуренный дом. Сейчас в нем находится местная школа.
Здание училища.
Фото: со страницы управления по охране объектов культурного наследия ВКонтакте.
Земская больница построена в начале XX века. Это одноэтажное кирпичное здание с двумя пристройками, сделанными в 1960-1970-х гг. Сейчас это жилой дом.
Оба объекта приняли на государственную охрану в 1994 году.