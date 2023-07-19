В Воронежском техническом университете нашли преемника ушедшему проректору

Анна Свиридова. Фото: ВГТУ ВКонтакте.

В понедельник, 17 июля, в ВГТУ назначили нового проректора по молодежной политики и воспитательной деятельности. Им стала Анна Свиридова. Об этом сообщили на странице ВГТУ ВКонтакте.

Анна Геннадиевна - выпускница политеха. Трудовую деятельность начала в родном вузе в 2008 году специалистом профсоюзной организации студентов. В 2011 году стала сотрудником управления воспитательной работы, а в 2019 году возглавила новое направление Агентства стратегических инициатив - «Точка кипения ВГТУ».

Под руководством Анны Свиридовой коллектив «Точки кипения ВГТУ» участвует в реализации федеральной программы «Платформа студенческого технологического предпринимательства», региональных программ «Воркшоп НТИ» и «Технологические стартапы», а также организации выставок студенческих технологических проектов.

Напомним, 14 июля в отставку ушел прежний проректор Антон Акопян. Проработал он на этой должности всего полгода. До Акопяна проректором был Антон Ходунов, весьма популярный среди студентов вуза.