В Воронежской области с 21 июля пустят четыре новые электрички

Железнодорожное сообщение Воронежа с Рамонью и станцией Графская еще больше оживится. Фото: из архива «КП»

С 21 июля в Воронежской области начнут курсировать четыре новые электрички. Они должны еще больше улучшить транспортное сообщение Воронежа с Рамонью и станцией Графская.

Электрички пустят по маршрутам маршрутам «Воронеж-1 — Рамонь», «Рамонь — Воронеж-1», «Рамонь — Графская» и «Графская — Воронеж-1».

Поезд № 6155 до Рамони будет отходить с главного железнодорожного вокзала Воронежа в 9.38 и прибывать в райцентр в 11.28.

Рейс № 6156 будет отъезжать из Рамони в 16.40. До вокзала Воронеж-1 она доберется в 18.08.

Поезд № 6646 будет отправляться со станции Графская в 13.10 и прибывать в Воронеж в 14.08.

Кроме того, назначили поезд с Рамони до Графской. Отправляться в путь он будет в 10.17. На станцию Графская он приедет в 10.55.

В то же время поезд № 6648 «Рамонь — Воронеж-1» также с 21 июля отменят.