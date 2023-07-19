В Воронеже опубликовали программу празднования Дня ВМФ

День ВМФ в Воронеже по традиции отметят широко. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 18 июля, на сайте администрации Воронежа опубликовали подробную программу празднования Дня ВМФ. В следующее воскресенье, 30 июля, состоятся 50 мероприятий.

Естественно, отдадут дань памяти павшим героям-морякам. К памятникам возложат венки и цветы, в храмах пройдут поминальные богослужения.

А для живущих и здравствующих моряков в Кольцовском сквере пройдет встреча ветеранов ВМФ. На нее надо приходить к 9.00. В 11.00 в парке «Орленок» начнется праздничный концерт «Дню ВМФ посвящается». А в оборонно-образовательном лагере «Отечество» на базе «Спутника» (улица Курнатовского, 7а) 30 июля пройдет игра на местности «Морской бой».

Программа не ограничится одним днем. Именно в рамках Дня ВМФ 6 августа на Воронежском водохранилище в Центре гребли на байдарках и каноэ состоится «Петровская регата». Начнется она в 8.00.

Кроме того, в библиотеках и ДК Воронежа пройдут экскурсии, спектакли, соревнования, конкурсы рисунков, онлайн-викторины, посвященные этому замечательному празднику.

Подробную программу мероприятий смотрите здесь.