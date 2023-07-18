Лесные пжарные получат новые комплекты боевой одежды

Воронежский лесопожарный центр приобрел за средства бюджета 65 комплектов боевой одежды пожарного, запчасти для плугов и борон и другое необходимое оборудование.

Как рассказали в управлении лесного хозяйства региона, современное снаряжение для лесных огнеборцев – необходимое условие эффективной борьбы с пожарами. Одежда представляет собой многослойный костюм, который защищает тело от огня, жара, воды и агрессивных жидкостей.

В ближайшее время в центр по федеральному проекту «Сохранение лесов» поступят еще и ранцевые огнетушители, воздуходувки, пожарные рукава и мотопомпы.

В лесопожарных подразделениях региона уже используют в работе новые автоцистерны на базе автомобилей ГАЗ и КАМАЗ, колесный трактор «Беларус» и радиостанции.