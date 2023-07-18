Синоптики рассказали, дойдет ли до Воронежа московский ливень

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Днем 18 июля на Москву обрушился мощный ливень. За несколько часов на улицы столицы вылилась четверть суточной нормы осадков. В связи с этим воронежцы также заволновались – не грозит потоп нашему городу.

В Воронежском областном гидрометцентре заверили, что погодных катаклизмов в ближайшее время в регионе не ожидают. Однако дождь и даже гроза могут пройти в ночь с 18 на 19 июля. Дождь, по прогнозам, будет кратковременным.

Днем в среду ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер западный 8-13 с порывами15-17м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.