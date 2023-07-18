В Воронежской области насчитали 67 поющих соловьев

Фото со страницы сообщества Центра защиты животных "Наша природа" в "ВК" Фото: Предоставлено

Воронежские орнитологи подвели итоги акции по подсчету соловьев – «Соловьиные вечера». В ней приняли участие 35 наблюдательных жителей нашего региона.

Всего они насчитали 67 соловьёв — в Воронеже и его окрестностях, а также в девяти районах — Новоусманском, Рамонском, Таловском, Борисоглебском, Петропаловском, Хохольском, Семилукском, Верхнехавском, Подгоренском.

Самый ранний певец отметился в Подгоренском районе 1 мая. А в Воронеже первое наблюдение датируется 12 мая — причём птиц услышали в этот день несколько наблюдателей в разных районах города.

Завершил концерт этого года соловей с Машмета. Его слышали 5 июня.

В Воронеже соловьёв услышали в Отрожке, Железнодорожном и Левобережном районах, на Машмете, а также в Центральном и Коминтерновском районах.

Все участники акции получили сертификаты.