Ушел в отставку руководитель департамента промышленности и транспорта Воронежской области

Александр Десятириков. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В правительстве Воронежской области образовалась вакансия на крупную должность. Со своего поста ушел руководитель департамента промышленности и транспорта Александр Десятириков. Он написал заявление по собственному желанию. Кто придет ему на смену, пока не сообщают.

Александр Десятириков возглавлял департамент с 2019 года. В региональном правительстве он работал 19 лет – с 2004 года. Тогда он начал трудиться в управлении по внешнеэкономической деятельности международному сотрудничеству администрации. В 2007 году в качестве начальника отдела международного сотрудничества перешел в главное управление экономического развития области.

С 2008 по 2009 годы Десятириков работал в департаменте экономического развития. В 2009 году он перешел в департамент инвестиционной политики. В том же году становится главным референтом губернатора. С сентября по октябрь 2018 года был и.о. руководителя департамента промышленности в качестве.

Начинал же Десятириков карьеру в качестве инженера опытно-экспериментальном авторемонтном заводе. До перехода в региональную администрацию работал в областном филиале «РДС», АОЗТ «Воронежский хозяйственный синдикат», АОЗТ «Парма», ЗАО «Стройинвест», ООО «Десперадо».