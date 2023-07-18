Попытка дистанционного заработка стоила жительнице Воронежа 300 тысяч рублей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

12 жителей Воронежской области стали жертвами мошенников за минувшие сутки. Общий ущерб, причиненный злоумышленникам, составил около полутора миллионов рублей.

Так, в полицию пожаловалась 31-летняя жительница Левобережного района. Желая получать дополнительный доход, 14 июля она ответила на предложение о дополнительном заработке на популярной платформе бесплатных объявлений. Затем с потерпевшей через мессенджер связался куратор, который сообщил, что ищет сотрудников для работы на онлайн платформе. В их обязанности входила оценка фильмов и кино-вечеринок, для поднятия рейтингов кинокомпаний.

По заданию куратора женщина бронировала билеты на определенные суммы для оценки фильмов, при этом она указала номер своей карты. Плата заронь билетов составляла от 2 до 70 тысяч рублей. При этом женщина отмечала тенденцию увеличения ее виртуальная заработной платы, в зависимости от количества выполненных заданий.

Работодатель сообщил, что для вывода денег необходимо было выполнить 30 заданий. Однако, после наступления данного условия, работница не смогла обналичить деньги.

- Куратор пояснил, что для получения заработанных денег потерпевшей не достигнут ее пользовательский уровень, который достигался лишь после дополнительной оплаты 177 тысяч рублей. Прежде чем понять, что общается с мошенниками, молодая женщина перевела на счета злоумышленников денежные средства на сумму более 300 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по области.

По заявлению потерпевшей в полиции возбудили уголовное дело.