В Воронежском техническом университете уволился второй за полгода проректор

Антон Акопян. Фото: Профсоюзная организация обучающихся ВГТУ ВКонтакте.

Проректор по воспитательной работе и молодежной политике ВГТУ Антон Акопян ушел в отставку с 14 июля. Об этом сообщили на странице ВКонтакте профсоюзной организации вуза.

Антон Акопян проработал на этой должности всего около полугода. До этой должности он руководил культурно-просветительским факультетом вуза. В профсоюзной организации отмечают заслугу Антона Владимировича в организации ремонта помещений в пятом и других корпусах.

До Акопяна проректором по воспитательной работе и молодежной политике ВГТУ был Антон Ходунов. Он в отличие от своего преемника на этой должности проработал пять лет. Некоторые студенты техуниверситета тогда выражали недовольство его уходом.