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НовостиОбщество18 июля 2023 14:19

В Воронежском техническом университете уволился второй за полгода проректор

Пост куратора воспитательной работы и молодежной политике в этом вузе снова вакантен
Олег КУЗНЕЦОВ
Антон Акопян.

Антон Акопян.

Фото: Профсоюзная организация обучающихся ВГТУ ВКонтакте.

Проректор по воспитательной работе и молодежной политике ВГТУ Антон Акопян ушел в отставку с 14 июля. Об этом сообщили на странице ВКонтакте профсоюзной организации вуза.

Антон Акопян проработал на этой должности всего около полугода. До этой должности он руководил культурно-просветительским факультетом вуза. В профсоюзной организации отмечают заслугу Антона Владимировича в организации ремонта помещений в пятом и других корпусах.

До Акопяна проректором по воспитательной работе и молодежной политике ВГТУ был Антон Ходунов. Он в отличие от своего преемника на этой должности проработал пять лет. Некоторые студенты техуниверситета тогда выражали недовольство его уходом.