Вадим Кстенин: "Жильцы дома Хользунова, 88 смогут вернуться в квартиры с 1 августа"

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В доме №88 по улице Хользунова, где 12 марта прошлого года произошел взрыв бытового газа, завершается ремонт.

- Это был длительный и очень непростой путь, но спешить здесь было нельзя. Для нас главным было вернуть людям возможность безопасно жить в собственном доме. Так и получилось, - сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

За эти месяцы рабочие восстановили разрушенные плиты и перекрытия и даже укрепили конструктив здания. В многоэтажке полностью заменили системы отопления, водоснабжения, канализации, электропроводку и опломбировали счетчики. В наиболее пострадавших от взрыва квартирах заменили стеклопакеты и входные двери.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

В пятом подъезде подрядчик в срок завершил косметический ремонт помещений – квартиры оклеили обоями, в санузлах положили плитку, заменили напольные покрытия. Жильцы получают ключи от восстановленных квартир и постепенно возвращаются домой.

В шестом подъезде, где произошел взрыв, к этому моменту уже завершилась предчистовая отделка. По планам, жильцы смогут въехать сюда с 1 августа.

Все работы муниципалитет проводил в доме за свой счет. Параллельно Фонд капитального ремонта заменил во всем доме лифты и приводит в порядок фасад здания.

- Знаю, что собственники квартир все это время находились в стрессе, в волнениях, это было видно и на нашей установочной встрече. Тогда мы обсуждали, что технические решения по восстановлению дома точно окажутся эффективными, но их реализация не была бы возможна без поддержки людей. Очень рад, что в итоге нам все удалось, что постоянное взаимодействие с нашими структурами проходило конструктивно, с пониманием стоящих перед ними задач, - добавил Вадим Кстенин.