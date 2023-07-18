Воронежцев предупредили о молоке и биокефире низкого качества из Нальчика

Некоторые продукты «Нальчикского молочного комбината» очень сильно не соответствуют требованиям по качеству. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники Россельхознадзора в ходе проверки обнаружили молоко, кефир и биокефир низкого качества производства ООО «Нальчикский молочный комбинат». Их не стоит покупать.

Так лучше держаться подальше от кефира «Чабан» (в нем обнаружили занижение процента жирности,) молока «Горянка» 2,5% (там нашли растительные масла и жиры) и «Новая деревня» 3,2% (несоответствие нормам по плотности).

Особенно нужно быть внимательным к возможному появлению в продаже биокефира «Новая Деревня» 0%. Проверка обнаружила, что в его 800 килограммах содержится всего лишь чуть более 200 граммов молока. Между тем этот «чудо-продукт» поставили в том числе и в ООО ТД «НМК-Воронеж», зарегистрированный в столице Черноземья.

А в сметане «Новая Деревня» 15%, кстати поставленной в одну из школ города Карачаевск, лабораторные исследования показали наличие метиловых эфиров жирных кислот.