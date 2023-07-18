Фестиваль «Раменье-Опера» пройдет под Воронежем 26 и 27 августа

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Стали известны даты традиционного летнего опен-эйра «Раменье-Опера». IV театральный фестиваль пройдет у стен замка Ольденбургских в последние выходные дни лета - 26 и 27 августа.

Основная программа «Раменье-Опера 2023» включит классические музыкальные шедевры из репертуара Воронежского театра оперы и балета. Виды рамонского парка послужат «естественными декорациями» для сценической кантаты немецкого композитора Карла Орфа «Кармина Бурана» (26 августа) и балета Петра Чайковского «Лебединое озеро» (27 августа). Спектакли пройдут в сопровождении симфонического оркестра театра в 19.00.

Знаменитая кантата Карла Орфа - одно из самых цитируемых музыкальных произведений в мире. Спектакль впечатляет синтезом музыки, вокала, танца и художественного оформления. А магическая завораживающая музыка Орфа возвещает праздник победы человеческого духа над невзгодами, уготованными загадочным вращением колеса Фортуны.

«Лебединое озеро» Чайковского - символ русского балета. Шедевр, созданный великим композитором, покоряет своей лирической красотой, торжеством идей добра и гуманизма. Старинная немецкая легенда о возлюбленной юного принца Зигфрида - заколдованной принцессе Одетте, обращенной в лебедя, благодаря гению Чайковского превратилась в волнующую лирическую поэму верной любви, соединяющую мир реальный и мир сказочный, фантастический.

Посетителей опен-эйра ждет и бесплатная программа, ее подробности мы опубликуем в ближайшее время.

О других фестивалях лета читайте Летние фестивали Воронежа 2023: расписание, программа