В Воронеже будут судить наркосбытчика

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Воронежские следователи направили в суд материалы уголовного дела о незаконном сбыте крупной партии наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, вечером 1 марта у одного из домов на улице 9 Января сотрудники управления задержали 33-летнего гражданина среднеазиатской республики, пытавшегося сбыть партию наркотиков в особо крупном размере. Во время осмотра у мужчины изъяли полимерный пакет, в котором находились восемьдесят свертков с расфасованным веществом бежевого цвета.

Вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотическое средство синтетического происхождения – метадон, общей массой около пятисот грамм.