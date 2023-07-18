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НовостиПроисшествия18 июля 2023 12:46

В Воронеже будут судить наркосбытчика

Он пытался реализовать 500 граммов метадона
Ирина КАЗАНИНА
Фото ГУ МВД по области

Фото ГУ МВД по области

Фото: Предоставлено

Воронежские следователи направили в суд материалы уголовного дела о незаконном сбыте крупной партии наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области, вечером 1 марта у одного из домов на улице 9 Января сотрудники управления задержали 33-летнего гражданина среднеазиатской республики, пытавшегося сбыть партию наркотиков в особо крупном размере. Во время осмотра у мужчины изъяли полимерный пакет, в котором находились восемьдесят свертков с расфасованным веществом бежевого цвета.

Вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотическое средство синтетического происхождения – метадон, общей массой около пятисот грамм.