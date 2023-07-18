Поймали пособника телефонных мошенников, выманивших у жительницы Воронежской области 800 тыс рублей

В Йошкар-Оле правоохранителям попался пособник телефонных мошенников, выманивших у жительницы Воронежской области крупную сумму денег.

В марте 2023-го 48-летней женщине из поселка Колодезный Каширского района позвонил лже-правоохранитель, убедивший даму перевести средства на «безопасный счет», после чего она лишилась 818 тысяч рублей.

Одного из соучастников телефонного мошенничества, который распорядился частью денег, похищенных у потерпевшей, задержали. 26-летний житель республики Марий Эл подыскивал граждан, которые за деньги оформляли и передавали ему в пользование свои банковские карты. Фигурант пояснял им, что карты необходимы ему для ведения бизнеса. И владельцы не догадывались, что на их счета перечислялись похищенные мошенниками средства.

- Мужчина также оказывал содействие в последующем переводе денег, добытых преступным путем, на счета в криптовалюте. В отделе полиции фигурант признался, что подобный вид заработка ему предложил неизвестный мужчина в одном из мессенджеров. За свою работу в качестве вознаграждения он получал 10% от поступающей суммы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.