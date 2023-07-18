Митрофано-Тихоновский крестный ход отправится в путь из Воронежа 20 августа

из архива КП

Традиционный Митрофано-Тихоновский крестный ход стартует в Воронеже 20 августа - в праздник обретения мощей святителя Митрофана, первого епископа Воронежского.

В 2023 году отмечается 400-летие со дня рождения и 320-летие со дня преставления выдающегося церковного и государственного деятеля. И шествие входит в тематическую программу.

Крестный ход «От Митрофана Воронежского - к Тихону Задонскому» стартует от Благовещенского кафедрального собора. Перед ним в главном храме Воронежской епархии начнется праздничная Божественная литургия (в 8.00). Крестоходцы отправятся в путь по завершении литургии и праздничного молебна, примерно в 9.45.

Первым местом отдыха паломников станет храм во имя святой блаженной Ксении Петербургской в Северном районе. А в 13.00 участники отправятся к храму в честь Усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи села Староживотинное, где православные переночуют. А на утро снова отправятся в путь - в Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь.

Безопасность шествия будут обеспечивать сотрудники МВД и казаки. Протяженность маршрута составляет около 130 километров. В Крестном ходе ежегодно участвуют тысячи православных.