В пяти районах Воронежской области проведут ремонт дорог

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Департамент дорожной деятельности Воронежской области объявил конкурс среди подрядчиков на ремонт дорог в пяти районах. Стоимость контракта составляет 512 млн 684,9 тысячи рублей.

По условиям, подрядчик должен будет отремонтировать два участка дорог общей протяженностью 6,42 км в Лискинском районе; участок дороги в 6 км в Новоусманском районе; два участка 8,7 км в Рамонском районе ; четыре участка общей протяженностью 13 км в Семилукском районе и три участка дорог в 10 км в Хохольском районе.

Срок сдачи объектов - 15 июля 2024 года. Гарантия на асфальт составит шесть лет. В течение этого времени фирма будет устранять все дефекты за свой счет.

Заявки принимают до 3 августа, а итоги конкурса объявят 8 августа.