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НовостиПроисшествия18 июля 2023 10:44

В Воронеже поймали пьяного водителя, совершившего ДТП

С показаниями алкотестера мужчина не согласился, но в медицинское учреждение ехать отказался
Ярослав ИВАНОВ

Сотрудники ГИБДД поймали в Воронеже пьяного водителя.

Инцидент произошел 17 июля в переулке Ольховый, 2. Около 20.45 внимание автоинспекторов привлек автомобиль «Тойота Спринтер» с характерными признаками ДТП - механическими повреждениями на транспортном средстве. За рулем находился 50-летний водитель с явными признаками опьянения: нарушена речь, запах алкоголя.

- В присутствии понятых автоинспекторы провели освидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения. «Алкотектор» показал 1,270 мг/л наличия абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. С показаниями прибора гражданин не согласился, в медицинское учреждение ехать отказался, расписываться в материале дела не стал, - сообщили в Госавтоиспекции Воронежской области.

Полицейские установили по базе данных, что ранее мужчину лишали прав. Водителя отстранили от управления автомобилем, машину поместили на спецплощадку.