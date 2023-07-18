В Воронеже поймали пьяного водителя, совершившего ДТП

Сотрудники ГИБДД поймали в Воронеже пьяного водителя.

Инцидент произошел 17 июля в переулке Ольховый, 2. Около 20.45 внимание автоинспекторов привлек автомобиль «Тойота Спринтер» с характерными признаками ДТП - механическими повреждениями на транспортном средстве. За рулем находился 50-летний водитель с явными признаками опьянения: нарушена речь, запах алкоголя.

- В присутствии понятых автоинспекторы провели освидетельствование мужчины на состояние алкогольного опьянения. «Алкотектор» показал 1,270 мг/л наличия абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. С показаниями прибора гражданин не согласился, в медицинское учреждение ехать отказался, расписываться в материале дела не стал, - сообщили в Госавтоиспекции Воронежской области.

Полицейские установили по базе данных, что ранее мужчину лишали прав. Водителя отстранили от управления автомобилем, машину поместили на спецплощадку.