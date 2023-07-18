На пожаре в воронежской многоэтажке спасли четырех жильцов

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Около 7 часов утра в многоэтажном доме №23 по улице ул. 60 лет ВЛКСМ возник пожар. Горела квартира на пятом этаже здания – огонь бушевал в комнате площадью 3,5х5,5 метров.

Прибывшие на место ЧП спасатели оценили обстановку и приняли решение вывести из дома четырех жителей, которым угрожали огонь и дым.

По оперативной информации ГУ МЧС, пострадавших в результате ЧП нет. Пожар ликвидирован в 07.09. На его ликвидации работало два пять отделений пожарных в составе 17 сотрудников и пять машин.