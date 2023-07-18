Команда воронежских спортсменок завоевала бронзу первенства России по стендовой стрельбе

Наша «бронзовая» тройка на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Бронзу первенства России в командном зачете в упражнении «трап» завоевали воронежские девушки. Александра Галина, Мария Перова и Софья Попова в матче за «бронзу» победила команду из Новосибирска. Об этом сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Команда наших юношей, Владислав Выскворкин, Александр Грызлов и Глеб Морозов, также имели шансы подняться на пьедестал. Однако в матче за «бронзу» они уступили липчанам.

- Девочки проявили себя как сплоченная команда, которая в ответственный момент смогла собраться и показать классную стрельбу, не оставив соперницам шансов. Выиграли со счетом 6:2. Поздравляем наших спортсменок и надеемся, что выступления в упражнении «скит» поддержат заданный медальный темп, - прокомментировал выступление подопечных главный тренер сборной Воронежской области по стендовой стрельбе Иван Лобанов.

В матче за бронзу воронежские спортсменки не оставили шансов девушкам из Новосибирска. Фото: cspsk-vrn.ru

Первенство России по стендовой стрельбе среди юношей и девушек до 19 лет проходит в Санкт-Петербурге. Ранее воронежские стрелки уже завоевали две золотые медали в упражнении «трап» в личном зачете. Победили Александра Галина, у которой теперь уже две медали этих соревнований, и Владислав Выскворкин.