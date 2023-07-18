Воронежский ветеран отмечает 107-летие

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Сегодня, 18 июля, Почетный гражданин Воронежа, ветеран Великой Отечественной войны, защитник города Иван Николаевич Осадчук отмечает 107-летие.

- Те, кто знаком с Вашей биографией, знают, сколь она удивительна. Вас оберегала сама судьба, а Вы в свою очередь оберегали жизнь и здоровье тысяч людей и на суровых фронтах войны, и в мирной жизни. В Воронеже Вас почитают не только как героя - защитника города и поистине легендарного долгожителя, но и как настоящего патриота, мудрого и светлого человека, щедро дарящего окружающим свою созидательную и жизнеутверждающую энергию, - отметил глава города Вадим Кстенин в своем поздравлении ветерану.

В этот день Ивану Николаевичу желали доброго здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего.