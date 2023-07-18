Сборная Воронежской области вошла в пятерку лучших первенства России среди девочек до 15 лет

Воронежские девушки в финальных соревнованиях первенства России выступили очень достойно. Фото: cspsk-vrn.ru

Юные воронежские футболистки очень достойно выступили в финале первенства России в курортном городе Ессентуки. В нем играли сильнейшие команды России в возрасте до 15 лет.

Сборная Воронежской области заняла пятое место. Но впереди оказались объективно сильнейшие команды, где женский футбол развивается уже давно: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Татарстана. У нас же, напомним, профессиональный клуб «Энергия», в 90-е годы XX века бывший флагманом в России, давно уже прекратил свое существование.

Тем не менее наша сборная опередила мощную команду Краснодарского края. Также позади остались сборные Челябинской, Ленинградской и Кировской областей и Пермского края.

- Именно эту задачу я ставил команде и рад, что не ошибся. Уверен, что эти девчонки через два года с честью будут защищать цвета «Факела» в молодежной лиге. Это будущее нашего женского футбола, - подвел итоги финальных соревнований главный тренер сборной Воронежской области по футболу Валерий Нененко.