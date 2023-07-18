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НовостиПроисшествия18 июля 2023 9:12

В Воронеже директор теплоснабжающей организации не перечислил поставщику газа 4,4 млн рублей, собранных с жителей

Ему грозит 5 лет за махинации
Ярослав ИВАНОВ

В Воронеже полицейские выявили факт причинения имущественного ущерба в особо крупном размере поставщику ресурсов. В махинациях с деньгами подозревается 58-летний директор одной из теплоснабжающих кампаний областного центра.

Фигурант заключил с поставщиком договор, согласно которому ресурсоснабжающая организация отпускала газ, а теплоснабжающая - оплачивала. Но за период с января 2022 года по октябрь 2022 года директор, используя свои полномочия, не перечислил в ресурсоснабжающую организацию более 4,4 млн рублей за предоставленный газ, а распорядился деньгами не по целевому назначению.

Возбудили уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». Мужчине грозит до пяти лет заключения.