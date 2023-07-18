В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве двух военных в Хохольском районе

В Воронеже задержали подозреваемого в совершении двойного убийства в Хохольском районе. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, 6 июля обнаружили трупы двух мужчин в военной форме, на телах были огнестрельные раны. Рядом стоял УАЗ с оружием. Личности убитых не установили. Следователи возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». И вот теперь поймали подозреваемого.

- По подозрению в совершении данного преступления задержан 25-летний мужчина, который дал признательные показания. Следователи устанавливают обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.