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НовостиСпорт18 июля 2023 8:42

Воронежские легкоатлеты завоевали еще два золота и бронзу на Кубке России

В беге победила Эмилия Тангара и третье место заняла наша эстафетная сборная, а Юрий Ожгибесов прыгнул дальше всех в длину
Юрий КОЗЛОВ
Обладатели двух золотых медалей Кубка России Светлана Аплачкина и Эмилия Тангара.

Обладатели двух золотых медалей Кубка России Светлана Аплачкина и Эмилия Тангара.

Фото: cspsk-vrn.ru

Отлично выступили воронежские легкоатлеты на Кубке России, проходившем в подмосковном городе Жуковский. В беге на 400 метров с барьерами с результатом 57,36 секунд победила Эмилия Тангара. Подробнее о новой звезде воронежской легкой атлетике смотрите здесь. Напомним, ранее мы писали о победе Светлане Аплачкиной на дистанции 1500 метров.

Но есть и еще одно достижение сборной Воронежской области на этом Кубке России в беге. Наши девушки Оксана Корнева, Екатерина Маслова, Ксения Сомова и Алина Бозюкова в эстафете 4×100 метров завоевали бронзу с результатом 45.84 секунд. Между тем, этот вид считается самым крутым среди эстафетных.

«Бронзовая» воронежская эстафетная команда — Оксана Корнева, Екатерина Маслова, Ксения Сомова и Алина Бозюкова.

«Бронзовая» воронежская эстафетная команда — Оксана Корнева, Екатерина Маслова, Ксения Сомова и Алина Бозюкова.

Фото: cspsk-vrn.ru

А еще подтвердил свой класс наш прыгун в длину Юрий Ожгибесов. Он победил с результатом 7,86 метров.

Юрий Ожгибесов на пьедестале.

Юрий Ожгибесов на пьедестале.

Фото: cspsk-vrn.ru