Воронежские легкоатлеты завоевали еще два золота и бронзу на Кубке России

Обладатели двух золотых медалей Кубка России Светлана Аплачкина и Эмилия Тангара. Фото: cspsk-vrn.ru

Отлично выступили воронежские легкоатлеты на Кубке России, проходившем в подмосковном городе Жуковский. В беге на 400 метров с барьерами с результатом 57,36 секунд победила Эмилия Тангара. Подробнее о новой звезде воронежской легкой атлетике смотрите здесь. Напомним, ранее мы писали о победе Светлане Аплачкиной на дистанции 1500 метров.

Но есть и еще одно достижение сборной Воронежской области на этом Кубке России в беге. Наши девушки Оксана Корнева, Екатерина Маслова, Ксения Сомова и Алина Бозюкова в эстафете 4×100 метров завоевали бронзу с результатом 45.84 секунд. Между тем, этот вид считается самым крутым среди эстафетных.

«Бронзовая» воронежская эстафетная команда — Оксана Корнева, Екатерина Маслова, Ксения Сомова и Алина Бозюкова. Фото: cspsk-vrn.ru

А еще подтвердил свой класс наш прыгун в длину Юрий Ожгибесов. Он победил с результатом 7,86 метров.