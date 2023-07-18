В Воронеже бюджетникам по инициативе губернатора второй раз за год увеличили зарплату

Денег у «неуказных» категорий воронежских бюджетников станет побольше. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сотрудникам воронежских бюджетных учреждений по инициативе губернатора Александра Гусева второй раз за год увеличили зарплату. Повышение коснулось специалистов учреждений социальной сферы, не попавших под «указные» категории. Это работники культуры, образования, занимающиеся организацией и обеспечением отдыха детей, информационными технологиями, а также физической культуры и спорта, гражданской обороны, муниципального архива, централизованной бухгалтерии.

Очередное повышение зарплат губернатор анонсировал в июне. Александр Гусев тогда отметил, что в среднем в Воронежской области отмечается 12%-ный рост зарплат, что неплохо для нынешней экономики и что есть и перспективы для ее дальнейшего роста.

– Также видим и рост доходов областного бюджета: примерно на 15% к такому же периоду 2022 года. Поэтому принял решение направить ещё 3 миллиарда рублей на повышение зарплат «указным» и «неуказным» бюджетникам. Начали готовить соответствующие документы. Если ситуация останется стабильной, и еще одну индексацию сможем провести в октябре этого года, – сообщил тогда губернатор.

Напомним, первый раз в 2023 году бюджетникам повысили зарплату зимой, когда Александр Гусев согласовал увеличение оплаты труда на 5,5% для «неуказных» категорий бюджетников с 1 января.

В соответствии с решением главы нашего региона о дополнительном повышении зарплат на 6,5% с 1 июля, мэр Воронежа Вадим Кстенин 11 июля подписал ряд нормативных актов об индексации зарплаты сотрудников муниципальных бюджетных учреждений. Они уже опубликованы и вступили в силу.

Напомним также, что в 2022 году губернатор принял ряд решений, по итогам которых общее повышение зарплаты бюджетникам составило 15 процентов.