На капремонт воронежского ТЮЗа выделяют до 8,8 млн рублей

фото из соцсетей Воронежского отделения Союза архитекторов

В Воронеже начали поиск подрядчика для капремонта здания театра юного зрителя. Информация об аукционе появилась на портале госзакупок. Начальная стоимость контракта 8,8 млн рублей, в ходе торгов она может снизиться. Заявки на участие в аукционе принимают до 25 июля, итоги торгов подведут 27 июля.

Подрядчик должен провести отделку фасадов здания, отремонтировать чердак, заменить двери и окна. Срок работ - 60 дней с момента заключения контракта.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, архитектурная комиссия утвердила доработанный проект реконструкции здания ТЮЗа, сделанный Артуром Арутюняном