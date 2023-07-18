В Воронеже улучшат транспортную доступность трех СНТ

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В Воронеже возобновили работу маршрута № С68 после того, как в июне сделали автодорогу на Сады Алексеевские, об этом сообщил руководитель городского управления транспорта Сергей Латынин.

- На второе полугодие запланировано улучшение дорожных условий к СНТ «Дружба». СНТ «Янтарь» и СНТ «Отдых» предложен вариант заключения договора фрахтования, – отметил руководитель управления транспорта.

Перед началом нового учебного года комиссией по оценке дорожных условий на муниципальных маршрутах регулярных перевозок запланировано обследование девяти действующих и четырех новых маршрутов для перевозки детей, таких как маршруты к школам № 10, 77, 103, 107. На особый контроль профильные специалисты в ближайшее время возьмут организацию транспортного обеспечения новых школ, которые готовятся принять учеников уже в сентябре.