Воронежскую область накроют дожди с грозами 18 июля 2023

Предупреждение из-за ливней будет действовать с 18:00 вторника, 18 июля, до 6:00 среды, 19 июля. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Желтый уровень погодной опасности из-за гроз и дождей установили на территории Воронежской области. Об этом сегодня, 17 июля, проинформировали в пресс-службе федерального Гидрометцентра. Предупреждение из-за ливней будет действовать с 18:00 вторника, 18 июля, до 6:00 среды, 19 июля. А вот грозы, по оценкам синоптиков, задержаться в нашем регионе лишь в течение одного дня – 18 июля – с 6:00 до 18:00.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, сильный дождь, гроза и порывы ветра до 23 м/с обошли Воронеж стороной. В области досталось только Богучару.