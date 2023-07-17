Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 16:02

В Воронеже автобус № 66 будет курсировать по временной схеме движения до 1 августа

Виной тому продолжающийся ремонт одного из участков теплотрассы
Алексей СЕРГУНИН

Автобусы по маршруту № 66 вплоть до 1 августа будут курсировать по временной схеме движения. Об этом сегодня, 17 июля, сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Автобусы следуют с улицы Машиностроителей по улице Солнечной, проспекту Труда (с разворотом на регулируемом перекрестке проспект Труда – улица Загородная) и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Труда по улицам Солнечной, Машиностроителей и далее по маршруту.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, вернуться к привычной схеме движения 66-й автобус должен был с 18 июля. Но в дело вмешалось АО «Квадра», чьи сотрудники продолжают работы по капитальному ремонту одного из участков теплотрассы.