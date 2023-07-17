В Воронеже автобус № 66 будет курсировать по временной схеме движения до 1 августа

Автобусы по маршруту № 66 вплоть до 1 августа будут курсировать по временной схеме движения. Об этом сегодня, 17 июля, сообщили в пресс-службе администрации Воронежа.

Автобусы следуют с улицы Машиностроителей по улице Солнечной, проспекту Труда (с разворотом на регулируемом перекрестке проспект Труда – улица Загородная) и далее по маршруту. В обратном направлении – с проспекта Труда по улицам Солнечной, Машиностроителей и далее по маршруту.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, вернуться к привычной схеме движения 66-й автобус должен был с 18 июля. Но в дело вмешалось АО «Квадра», чьи сотрудники продолжают работы по капитальному ремонту одного из участков теплотрассы.