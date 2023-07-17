В районе двух домов по Московскому проспекту в Воронеже на сутки запретят парковку

Фото пресс-службы администрации Воронежа.

В течение суток (вплоть до 18:00 18 июля) будет запрещена парковка автотранспорта на участке в Коминтерновском районе. Об этом сегодня, 17 июля, сообщили в пресс-службе администрации Воронежа. Из-за мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на это время нельзя будет оставить автотранспорт в районе домов №№ 126 и 128 по Московскому проспекту.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, на улице в центре Воронежа в ночь на 18 июля закроют движение. Напомним, после недавнего открытия после ремонта движения на Северном мосту снова заработают камеры фотовидеофиксации на всех воронежских крупных переправах. Водителей начнут штрафовать за нарушения с ночи на четверг, 20 июля.