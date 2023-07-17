В Воронеже на улице Димитрова начал работать «турбокольцевой» перекресток

Схема пресс-службы администрации Воронежа.

Как уже сообщал сайт vrn.kp.ru, на пересечении улиц Димитрова, Брусилова и проезда к улице Остужева велись подготовительные работы по устройству «турбокольцевого» перекрестка.

На минувших выходных на перекрестке нанесли новую разметку, определяющую направления движения по полосам – как это предусматривается на «турбокольце». Кроме того, установили соответствующие дорожные знаки.

С сегодняшнего дня, 17 июля, новая схема проезда вступает в силу. Власти города просят водителей быть внимательными и заранее выполнять необходимые перестроения, соблюдая ПДД. Ожидается, что изменения в схеме организации дорожного движения позволят сократить пробки до минимума.