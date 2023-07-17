40-летний воронежец выпал из окна многоэтажки и остался в живых

Причина падения пока не ясна, стражи порядка проводят проверку всех обстоятельств произошедшего. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 17 июля, из окна многоэтажки в поселке Отрадное Новоусманского района выпал 40-летний мужчина. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Несчастный случай произошел сегодня около 13:00. 40-летний пострадавший выпал из окна третьего этажа жилого 11-этажного дома по улице Романтической. Сейчас он находится в больнице со сломанной ногой. Причина падения пока не ясна, стражи порядка проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже из многоэтажки на бульваре Победы выпала женщина.