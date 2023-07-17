Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июля 2023 14:30

40-летний воронежец выпал из окна многоэтажки и остался в живых

Со сломанной ногой его доставили в больницу
Алексей СЕРГУНИН
Причина падения пока не ясна, стражи порядка проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

Причина падения пока не ясна, стражи порядка проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 17 июля, из окна многоэтажки в поселке Отрадное Новоусманского района выпал 40-летний мужчина. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Несчастный случай произошел сегодня около 13:00. 40-летний пострадавший выпал из окна третьего этажа жилого 11-этажного дома по улице Романтической. Сейчас он находится в больнице со сломанной ногой. Причина падения пока не ясна, стражи порядка проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже из многоэтажки на бульваре Победы выпала женщина.