Ранее судимый за воровство воронежец угнал «Жигули»

В соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» горе-угонщику «светит» лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В апреле 2022 года в дежурную часть отдела полиции № 6 УМВД России по Воронежу обратился 43-летний владелец «ВАЗа-2106» с заявлением о хищении машины. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Стражи порядка обнаружили «Жигули» недалеко от места похищения и вернули законному владельцу. Полицейские установили личность предполагаемого угонщика. Им оказался ранее судимый за совершение имущественного преступления 46-летний житель областного центра.

Задержанный во всем сознался и пояснил, что обратил внимание на машину, которую долгое время не использовали. В состоянии алкогольного опьянения он решил похитить транспортное средство и сдать его в пункт приема металла. Но завести автомобиль злоумышленник не смог, поэтому толкал его, пока не устал. В соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» горе-угонщику «светит» лишение свободы на срок до пяти лет.