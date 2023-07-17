В Воронеже построят еще одну школу

Сегодня, 17 июля, в рамках планерки в администрации Воронежа стало известно о начале строительства новой школы. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Как сообщил и.о. заместителя главы администрации по градостроительству Дмитрий Гладких, в начале июля получено положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство школы по улице Покровской в ЖК «Каштановый» (Подгорное). Вместимость нового учебного учреждения составит 1 500 человек.

По словам мэра Вадима Кстенина, сроки строительства достаточно сжатые. Чиновник надеется, что уже к зиме подрядчик поднимет стены, закроет контур и подключит отопление, чтобы в холодное время года провести внутреннюю отделку.