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НовостиОбщество17 июля 2023 13:43

В Воронеже построят еще одну школу

Она появится в ЖК «Каштановый» (Подгорное)
Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 17 июля, в рамках планерки в администрации Воронежа стало известно о начале строительства новой школы. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Как сообщил и.о. заместителя главы администрации по градостроительству Дмитрий Гладких, в начале июля получено положительное заключение госэкспертизы и разрешение на строительство школы по улице Покровской в ЖК «Каштановый» (Подгорное). Вместимость нового учебного учреждения составит 1 500 человек.

По словам мэра Вадима Кстенина, сроки строительства достаточно сжатые. Чиновник надеется, что уже к зиме подрядчик поднимет стены, закроет контур и подключит отопление, чтобы в холодное время года провести внутреннюю отделку.