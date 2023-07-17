На улице в центре Воронежа в ночь на 18 июля закроют движение

Автоинспекторы будут заворачивать машины на улице Вайцеховского в ночь на 18 июля. Фото: из архива «КП»

С 22.00 понедельника, 17 июля, до 6.00 вторника, 18 июля, закроют движение по улице Вайцеховского. Там в это время будут проводить работы по поддержанию в порядке улично-дорожной сети работники комбината благоустройства Центрального района. Водителям, планировавшим поздним вечером 17 июля ехать там, придется искать другие пути.

Напомним, после недавнего открытия после ремонта движения на Северном мосту снова заработают камеры фотовидеофиксации на всех воронежских крупных переправах. Водителей начнут штрафовать за нарушения с ночи на четверг, 20 июля.