Воронежец поджег иномарку из-за невыплаченного долга

В дежурную часть ОМВД России по Россошанскому району поступило сообщение, что около одного из домов по улице Кооперативной районного центра загорелся «Шевроле Лачетти». Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Стражи порядка задержали 44-летнего местного жителя. Правонарушитель рассказал сотрудникам ОВД, что поджег машину своего знакомого из-за денег. Брат хозяина иномарки задолжал ему денег и не хотел возвращать, тогда злоумышленник решил подействовать на должника через его брата, но родственник в их конфликте решил не участвовать и от разговора отказался. Тогда сосед взял дома растворитель, облил горючей жидкостью заднюю часть иномарки и поджег. Благодаря бдительности местных жителей машину удалось быстро потушить. В соответствии с частью 3 статьи 30, частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет.