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НовостиПроисшествия17 июля 2023 11:56

В Воронеже двор поврежденного от взрыва газа дома затопило водой

На улице Хользунова случилась авария
Олег КУЗНЕЦОВ
Через полтора года после взрыва пришел потоп.

Через полтора года после взрыва пришел потоп.

Фото: "Типичный Воронеж".

Дом № 88 на улице Хользунова подвергся новой напасти. Напомним, 12 марта 2023 года там взорвался бытовой газ, в результате ЧП погибли два человека, рухнули перекрытия. А теперь двор возле дома затопило водой. По словам местных жителей, потоп начался еще 14 июля. В воскресенье, 16 июля, появилась ленточка, имитирующая ограждение. Но и только.

В «РВК-Воронеж» пояснили, что причиной ЧП стало повреждение водопроводной линии диаметром 150 миллиметров. На момент сообщения специалисты водоканала вели ремонт в районе дома № 40 по улице Хользунова. Там повреждена водопроводная линия диаметром 200 мм. Затем ремонтную бригаду обещали направить к дому № 88.