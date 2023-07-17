В Воронеже двор поврежденного от взрыва газа дома затопило водой

Через полтора года после взрыва пришел потоп. Фото: "Типичный Воронеж".

Дом № 88 на улице Хользунова подвергся новой напасти. Напомним, 12 марта 2023 года там взорвался бытовой газ, в результате ЧП погибли два человека, рухнули перекрытия. А теперь двор возле дома затопило водой. По словам местных жителей, потоп начался еще 14 июля. В воскресенье, 16 июля, появилась ленточка, имитирующая ограждение. Но и только.

В «РВК-Воронеж» пояснили, что причиной ЧП стало повреждение водопроводной линии диаметром 150 миллиметров. На момент сообщения специалисты водоканала вели ремонт в районе дома № 40 по улице Хользунова. Там повреждена водопроводная линия диаметром 200 мм. Затем ремонтную бригаду обещали направить к дому № 88.