Пьяному воронежцу, устроившему смертельное ДТП, грозит до 12 лет тюрьмы

Максимальное наказание по инкриминируемой статье - лишение свободы на срок до 12 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронеже завершилось расследование уголовного дела по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Об этом информирует телеграм-канал региональной полиции.

Днем 27 марта этого года в областном центре на пересечении улицы Ленинградской и Ленинского проспекта обвиняемый ехал на «Хендай TG» по Ленинскому проспекту со стороны улицы Остужева в сторону улицы Димитрова. Допустив ряд оплошностей, он столкнулся с движущимися во встречном направлении «Шкодой Октавия», а затем с «ВАЗом-2110» и «Ситроеном».

В результате ДТП пассажир «Жигулей», 46-летняя местная жительница, получила повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. Виновник отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения. В ходе следствия он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, но моральный вред семье погибшей женщины не возместил. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Железнодорожный районный суд. Максимальное наказание по инкриминируемой статье - лишение свободы на срок до 12 лет.