Воронежцы сообщили о загадочном избиении девушки

Крики девушки были слышны на весь длинный коридор. Фото: «Жители Воронежа» (Мкр. Шилово) ВКонтакте.

В воскресенье, 16 июля в микрорайоне Шилово в доме № 11 на улице Коренцова соседи услышали крики о помощи девушки. Они предположили, что ее избивают, стучали в дверь, но им никто не открыл. Вызвали полицию, но когда стражи порядка приехали на место ЧП, то никакого криминала не обнаружили. В то же время полицейские выясняют, чем были вызваны крики девушки.

Напомним, ранее на видео попало избиение девушки мужчиной в камуфляже на улице Шишкова. Он схватил свою жертву за волосы, повалил на землю и нанес несколько ударов. Очевидцы утверждают, что девушка могла спровоцировать агрессию, выкрикнув приветствие украинских националистов.